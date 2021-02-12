Неведомая структура. Как изменится Пенсионный фонд после ухода Топилина

Пенсионный фонд России ожидает масштабное слияние с внебюджетными «собратьями».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина. На его место назначен Андрей Кигим, почти восемь лет возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС), сообщила пресс-служба кабмина.

Отставка Топилина связана с будущим объединением ПФР с другими социальными фондами, утверждает источник «Коммерсанта». Другой собеседник издания сообщил, что чиновник «не вписался в команду нынешнего правительства». Оба варианта возможны.

Выясняем, что будет с Пенсионным фондом и как на самом деле оценивали его работу в руководстве страны.

А что Топилин?

Совпадение ли, но в начале февраля работу ПФР как отдельной внебюджетной структуры неоднократно критиковал глава думских эсеров Сергей Миронов. Его предложение ликвидировать Пенсионный фонд «как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами» на удивление широко освещалось в российских СМИ.

«Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС [Федеральной налоговой службы, — прим.ред.]», — подчеркивал парламентарий.

11 февраля в комитете Госдумы по бюджету и налогам повторили буквально слово в слово: «посредник в виде ПФР не нужен, пенсия должна выплачиваться через бюджет». 12 февраля за «упразднение сомнительной конторы» высказались в партии «Родина».

С другой стороны, версия о том, что Топилин «не сработался» с новой командой правительства, звучит правдоподобно. Чиновник проработал в кабмине Мишустина чуть больше года, а в кабмине Дмитрия Медведева восемь лет (с 2012 по 2020 год) был министром труда и соцзащиты. Возможно, дальше кадровой перестановки дело не пойдет — по крайней мере, в ПФР на «слияние» с другими структурами явно не рассчитывали. Планы у фонда на текущий год грандиозные.

Дорогой фонд

Осенью стало известно, что ПФР потратит более 706 миллионов рублей из бюджета на приобретение новых помещений в Свердловской, Курганской областях и Крыму с 2021 по 2023 год. Еще 115 миллионов решили потратить на обучение сотрудников. В парламенте на дорогостоящие запросы обратили пристальное внимание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обратившись к Топилину, заметил, что фонду нужно быть скромнее в планах на строительство.

«Зачем эти здания, какую задачу они решают и есть ли возможность поработать в старых зданиях?», — вопрошал председатель нижней палаты парламента.

Топилин отвечал: мол, покупаем здания из экономии, только в том случае, если аренда на десять лет «очень дорогая», да и денег еще много, покупка недвижимости — не самые большие расходы.

«Эти расходы, которые идут на инвестпрограмму ПФР, составляют 0,01 процента расходов Пенсионного фонда», — заявил Володину Топилин.

При этом в проекте бюджета ПФР, с учетом всех запланированных индексаций, средний размер пенсий за 2021 год вырастет на 752 рубля, до 14 781 рубля. Рост социальных пенсий скромнее — на 252 рубля, до 10 112 рублей. Может быть, в руководстве страны поняли, что возглавляемый Топилиным посредник между бюджетом и пенсионерами обходится этому бюджету весьма недешево.

Трехглавая структура

На слияние ПФР с другими внебюджетными фондами намекали и парламентарии, и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, и источник «Коммерсанта». Политтехнолог Марат Баширов называет конкретные структуры: ПФР соединят с фондами социального (ФСС) и медицинского страхования (ФОМС).

«Думаю, что на самом деле будет объединение трех фондов, которые занимаются вопросами социального, пенсионного и медицинского обеспечения. Это абсолютно верное решение и с точки зрения удобства для гражданина, и с точки зрения администрирования этих трех фондов», — рассказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Не случайно кадровую перестановку и вероятное слияние начал Мишустин, выступающий за полную цифровизацию госуправления. Именно по такому пути ранее пошла Федеральная налоговая служба, которую он возглавлял с 2010 года. ПФР хоть и подключен к порталу Госуслуг, но интегрирован с этой системой более ограничено, чем те же «налоговики». Они за десять лет полностью ушли в «цифру».

Руководство двух других фондов тоже будет меняться, прогнозирует Баширов. В марте Мишустин назначил главой ФОМС Елену Чернякову. Получается, вскоре можно будет подвести первые итоги ее работы. В феврале начался анонсированный ею двумя месяцами ранее переход медучреждений на электронный документооборот, а из последних новостей не слишком обнадеживающая информация: в бюджете ФОМС на 2021 год не заложено конкретных сумм на борьбу с пандемией. Чернякова надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит минимизировать расходы.

Кто займет место руководителя ФСС — неизвестно. Может, нового назначения в структуре после перехода Кигима в ПФР и вовсе не будет. Назначенец, кстати, тоже из «цифровизаторов».

«Очевидно, что требуется полный перевод на цифровую платформу управления теми задачами, которые перед ними [фондами, — прим.ред.] ставятся. В ближайшее время мы услышим о кадровых решениях, связанных с другими социальными фондами», — предполагает Баширов.

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