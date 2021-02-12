Цена минтая достигла минимальных значений на фоне закрытия китайских портов

Стоимость килограмма минтая в ДФО снизилась до 65 рублей. Рынок фиксирует рост предложения и дефицит складских помещений в связи с ограничением поставок в Китай.

Стоимость килограмма минтая в ДФО снизилась до 65 рублей. Рынок фиксирует рост предложения и дефицит складских помещений в связи с ограничением поставок в Китай.

Цена минтая снизилась до минимальных значений, свидетельствуют данные "Нацрыбресурсов". Снижение стоимости фиксируется как в ДФО, так и в Центральной России. Однако новые условия действия рынка не приводят к снижению дефицита в европейской части РФ. Продавцы рыбы не спешат закупать продукцию, надеясь на последующее ее удешевление, свидетельствуют данные РБК.

Нетипичная для рыболовного сектора обстановка стала следствием закрытия портов Китая. Именно КНР является главным потребителем минтая, выловленного в российских водах. Из-за COVID-19 отечественные корабли не могут прибыть к иностранный гавани. Рыба остается на складах, пространство для хранения продовольствия в ДФО ограничено. Ситуация может стабилизироваться за счет восстановления прежнего экспорта или посредством инициатив властей, способных субсидировать отрасль.