Москва предложила ОБСЕ принять заявление в пользу Минских соглашений

Россия внесла в ОБСЕ предложение принять заявление постоянного совета организации в поддержку Минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Россия внесла в ОБСЕ предложение принять заявление постоянного совета организации в поддержку Минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Соответствующее предложение было выдвинуто по случаю шестилетней годовщины подписания "Минска-2". Российская Федерация считает, что ОБСЕ, возглавляемая шведским представительством, может сыграть конструктивную роль и придать импульс реализации Комплекса мер.

"В канун шестилетней годовщины согласования и утверждения текста Комплекса мер мы вносим предложение действующему председательству и всем государствам-участникам принять краткое, но емкое по смыслу заявление", — отметил Лукашевич.

Помимо этого, он добавил, что необходимо призвать к полной и скорейшей имплементации положений резолюции во всей их последовательности и полноте.