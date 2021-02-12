Владимир Зеленский не планирует закрывать телеканал "Наш"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отрицательно на вопрос о намерении закрыть еще один украинский телеканал.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отрицательно на вопрос о намерении закрыть еще один украинский телеканал.

Ранее правительство страны заблокировало каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK. В связи с этим журналист телеканала "Наш" уточнил у украинского лидера, планирует ли он закрыть телеканал.

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать", — заявил Зеленский по данным ТАСС.

Блокировку попавших под санкции СМИ президент аргументировал тем, что они вели политику, противоречащую государственной. Такой шаг дался правительству Украины нелегко, но эти меры нужно было предпринять в рамках борьбы с искажением фактов в глазах общественности, объяснил Зеленский.