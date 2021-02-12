Позиция руководства Украины по отношению к российской вакцине "Спутник V" выглядит лицемерно, так как они отказываются от препарата из России, а не от поставок газа.

Позиция руководства Украины по отношению к российской вакцине "Спутник V" выглядит лицемерно, так как они отказываются от препарата из России, а не от поставок газа.

Россия почти пытается навязать свою вакцину, чтобы противодействовать этому, Украина ждет сигнал от Европы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телепередачи "60 минут", после чего завязался жаркий спор.

Украина запрещает российскую вакцину, потому что это выгодно США, которые хотят получить долю на 100 млрд рынке вакцины, заявил бывший депутат верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, Украина покупает у России все что угодно, кроме вакцины.

"Обратите внимание на ваше лицемерие: газ из страны агрессора вы брать можете, а вакцину, которая дешевле и качественнее китайской — нет", — подчеркнула Скабеева.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может добиться мирового признания. Статья на эту тему вышла на страницах The Washington Post. Изначально международное сообщество скептически отнеслось к препарату из России. Однако сейчас вакцина стремительно идет к успеху.