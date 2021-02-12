Депутат раскритиковал власти Украины за отказ от российского "Спутника V"

Депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин раскритиковал стремление властей Украины отказаться от российской вакцины. Об этом он заявил в эфире передачи "60 минут".

Депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин раскритиковал стремление властей Украины отказаться от российской вакцины. Об этом он заявил в эфире передачи "60 минут".

Первый заместитель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям назвал последние 30 лет жизни Украины движением к Средневековью. Он задался вопросом, почему в "современном государстве" есть сочетание "периферийного капитализма" с таким "оголтелым национализмом".

Афонин напомнил, что Украина не сможет привить от коронавируса и 1% населения. Предложение России вакцины пропагандой не является — это лишь стремление помочь братскому народу защитить себя и тысячи жизней от смерти.