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8:38   12 Февраля 2021
Политика

Депутат раскритиковал власти Украины за отказ от российского "Спутника V"

Депутат раскритиковал власти Украины за отказ от российского "Спутника V"

Депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин раскритиковал стремление властей Украины отказаться от российской вакцины. Об этом он заявил в эфире передачи "60 минут".

Первый заместитель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям назвал последние 30 лет жизни Украины движением к Средневековью. Он задался вопросом, почему в "современном государстве" есть сочетание "периферийного капитализма" с таким "оголтелым национализмом".

Афонин напомнил, что Украина не сможет привить от коронавируса и 1% населения. Предложение России вакцины пропагандой не является — это лишь стремление помочь братскому народу защитить себя и тысячи жизней от смерти.

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#украина #Спутник V #Юрий Афонин

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