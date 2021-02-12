"Черный день": Ирина Круг рассказала о тревоге мужа перед гибелью

Русского шансонье Михаила Круга не отпускала тревога в день смерти.

Русского шансонье Михаила Круга не отпускала тревога в день смерти.

Михаил Круг называл приближение сорокалетия черным днем, который он предчувствует. Перед гибелью его посещали тревожные чувства. Об этом рассказала жена певца Ирина Круг в передаче с Борисом Корчевниковым "Судьба Человека".

"Скоро мне будет 40 лет, черный день, я предчувствую его. Но главное я хочу успеть поставить на ноги сына и чувствую, что у меня родится и еще один сын", — говорил исполнитель.

Друг Круга рассказал, что в день рождения сына шансонье пожелал, чтобы Бог дал "его вырастить". Жене Михаила снилось, что люди несли много цветов к их дому. Этот сон вскоре стал вещим.