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7:42   12 Февраля 2021
Общество

Онищенко: Россия лидирует в мире в области иммунологии

Онищенко: Россия лидирует в мире в области иммунологии

Создание Россией сразу трех препаратов от коронавируса — демонстрация миру, что Россия по-прежнему сохраняет лидерские позиции в мировой иммунологии.

Этим объясняется и разнообразие представленных вакцин, которые сделаны во всех возможных видах, сообщил депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с изданием "Собеседник".

"Генно-инженерная "Спутник V", синтетическая "векторовская" и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось", — объяснил депутат.

Также Онищенко поделился новостью о недавно сделанной прививке от коронавируса. Ранее он сообщил, что пандемию было бы возможно победить в считанные недели, если бы все жители России начали неукоснительно придерживаться противоэпидемиологических мер. Однако это, вероятнее всего, несбыточный сценарий, заключил депутат.

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#геннадий онищенко #вакцина #коронавирус

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