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7:19   12 Февраля 2021
Политика

Минкульт Украины предложил наказать Михалкова и Пореченкова

Минкульт Украины предложил наказать Михалкова и Пореченкова

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко призвал завести уголовные дела на некоторых российских деятелей культуры.

По мнению Ткаченко, преследовать по закону должны актера театра и кино Михаила Пореченкова и режиссера Никиту Михалкова. Глава Минкульта также предложил запретить их произведения на Украине. Об этом министр заявил в интервью изданию "Обозреватель".

"Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", — сказал Ткаченко.

Однако он добавил, что под запрет должны попадать не все произведения. Например, фильм "Полеты во сне и наяву" режиссера Романа Балаяна, где снимались многие актеры, которым сейчас нельзя приезжать на Украину.

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#украина #пореченков #михалков

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