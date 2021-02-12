Минкульт Украины предложил наказать Михалкова и Пореченкова

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко призвал завести уголовные дела на некоторых российских деятелей культуры.

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко призвал завести уголовные дела на некоторых российских деятелей культуры.

По мнению Ткаченко, преследовать по закону должны актера театра и кино Михаила Пореченкова и режиссера Никиту Михалкова. Глава Минкульта также предложил запретить их произведения на Украине. Об этом министр заявил в интервью изданию "Обозреватель".

"Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", — сказал Ткаченко.

Однако он добавил, что под запрет должны попадать не все произведения. Например, фильм "Полеты во сне и наяву" режиссера Романа Балаяна, где снимались многие актеры, которым сейчас нельзя приезжать на Украину.