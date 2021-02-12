Чижов заявил о продолжении переговоров в формате "Боррель-Лавров"

Критика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его визита в Россию является неоправданной. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Критика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его визита в Россию является неоправданной. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Некоторые представители Евросоюза призывают уволить Борреля. Этих призывов не поддержало большинство евродепутатов и стран ЕС. Россия продолжит переговоры с Европой, но об их сроках и месте следует еще договориться. Об этом Чижов рассказал в интервью газете "Известия".

Перезапуск отношений РФ и ЕС во многом зависит от руководства Евросоюза. По словам Чижова, Россия будет готова пойти навстречу, если в Европе будут готовы к совместной работе. Чижов отметил, что факт поездки Борреля в Россию является позитивным моментом, так как его предшественница на посту Федерики Могерини посещала Россию лишь в 2017 году.