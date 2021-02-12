Адвокаты Трампа изложат в Сенате США свои доводы против импичмента в течение дня

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа намерены использовать для изложения позиции в рамках процедуры импичмента в Сенате один день вместо двух. Об этом сообщает WSJ.

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа намерены использовать для изложения позиции в рамках процедуры импичмента в Сенате один день вместо двух. Об этом сообщает WSJ.

Согласно принятой ранее резолюции, в целом у каждой из сторон есть 16 часов — не более восьми в день. Обвинители начали приводить свои доводы в среду и завершили в четверг вечером. В пятницу ожидается начало выступления стороны защиты.

Газета со ссылкой на советника предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера сообщает, что адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор планируют изложить свои доводы в течение дня. При этом не уточняется, сколько в пятницу может занять изложение позиции защиты.