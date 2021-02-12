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6:02   12 Февраля 2021
Общество

Должность министра по проблемам одиночества появится в Японии

Должность министра по проблемам одиночества появится в Японии

Рост самоубийств и других проблем у людей из-за пандемии коронавируса в 2020 году легло в основу создания в Японии должности по проблемам одиночества.

Должность министра по проблемам одиночества будет занимать Тэцуси Сакамото. Он же занимает пост министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов. Об этом новоизбранный министр заявил после встречи с премьер-министром Японии Есихидэ Суга.

Число самоубийство в Японии выросло первый раз за 11 лет на 3,5 процента. За 2020 год в стране насчитывается более 20 тысяч самоубийств. Об этом информирует агентство Киодо.

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#япония #министр #одиочество

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