Россиян призвали не ставить рекорды на тренировках после самоизоляции

Доктор Тяжельников дал рекомендации по возвращению в спорт после самоизоляции. Он призвал россиян не гнаться за рекордами на первых тренировках.

Доктор Тяжельников дал рекомендации по возвращению в спорт после самоизоляции. Он призвал россиян не гнаться за рекордами на первых тренировках.

Начинать нужно, по словам врача, с небольших нагрузок. Постепенно их можно увеличивать. Лучше всего подойдут пробежки и растягивания.

Переболевшим COVID-19 нужно особенно осторожно относиться к физическим упражнениям. Слишком интенсивные занятия могут негативно сказаться на здоровье.

"Вместо того чтобы пугать и приводить в стресс свое тело, стоит настроиться на комплексную, пусть и более длительную, но безопасную для здоровья стратегию с системной физической нагрузкой и сбалансированным питанием", – подчеркнул Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач также порекомендовал не стремиться к быстрой потере лишнего веса после самоизоляции. Более килограмма в неделю уходить не должно.