Скляр может сменить Топилина на посту руководителя ПФР

Замминистра труда Алексей Скляр может стать новым руководителем Пенсионного фонда России вместо Максима Топилина.

Замминистра труда Алексей Скляр может стать новым руководителем Пенсионного фонда России вместо Максима Топилина.

Кандидатуру Скляра на роль наиболее вероятного преемника Топилина назвали "Известия", сославшись на источники, близкие к кабмину. В качестве других претендентов на пост главы ПФР они назвали заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук и главу Фонда социального страхования Андрея Кигима.

Скляр, по мнению источников, способен возглавить не просто ПФР. Его могут сделать руководителем объединенной структуры, в которую помимо Пенсионного фонда войдет Фонд социального страхования.

Изменения в руководстве ПФР могут быть связаны с новой стратегией социально-экономического развития. Ее в настоящее время разрабатывают в кабмине.