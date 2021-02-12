Кравчук прокомментировал украинский план по достижению мира в Донбассе

Киев предложил план урегулирования конфликта в Донбассе. В документе меняется очередность выполнения пунктов соглашений, достигнутых в Минске.

Киев предложил план урегулирования конфликта в Донбассе. В документе меняется очередность выполнения пунктов соглашений, достигнутых в Минске.

Такое заявление сделал постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук. Во время речи на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания "Минска", он отметил, что план соответствует "духу и букве Минских соглашений". Слова Кравчука передает ТАСС.

"Наш документ нынешний не соответствует очередности действий документа, который был принят в Минске в 2015 году и направлен в Совет безопасности ООН, но почти за шесть лет и в Донбассе ситуация изменилась", — сказал он в интервью изданию в четверг.

Кравчук также признался, что в плане не соблюдается очередность выполнения пунктов ранее достигнутых договоренностей. Однако по его мнению, в них полностью отражена позиция Украины.