Spectator заявил о зарождении дружбы между ФРГ и Россией из-за "СП-2"

Германию и Россию начинают связывать тесные дружеские отношения на фоне проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил публицист Вольфганг Мюнхау в интервью изданию Spectator.

Германию и Россию начинают связывать тесные дружеские отношения на фоне проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил публицист Вольфганг Мюнхау в интервью изданию Spectator.

На углубление сотрудничества влияет и разработка вакцины от коронавируса "Спутник V", которой Германия высказала заинтересованность.

"Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике", — отметил публицист.

Завершение строительства газопровода — один из крупнейших дипломатических кризисов со времен войны в Ираке. Германия решительно выступила против США для успешной реализации проекта. Кроме того, российская вакцина вызвала у немцев гораздо большее доверие и ажиотаж, чем препарат компании AstraZeneca.