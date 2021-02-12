Врачи готовились подключить заболевшего COVID-19 Трампа к аппарату ИВЛ

Состояние заболевшего COVID-19 Дональда Трампа было намного тяжелее, чем сообщали тогда медики. Уровень кислорода в его крови опускался ниже 90%.

Состояние заболевшего COVID-19 Дональда Трампа было намного тяжелее, чем сообщали тогда медики. Уровень кислорода в его крови опускался ниже 90%.

Подробности о лечении Трампа узнала газета New York Times. Врачи хотели подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили изданию информированные источники.

Через три дня после госпитализации американского президента врачи заявили об отсутствии у него симптомов COVID-19 и наличии антител. Обнародовать жизненные показатели Трампа они не стали.

О заражении коронавирусом Дональд Трамп сообщил 2 октября прошлого года. В тот же день его увезли в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.