Российские банки внедрят в работу технологию дополненной реальности

Клиенты московского отделения ВТБ скоро смогут ориентироваться по стрелкам в режиме AR (Augmented Reality) через камеру смартфона и наблюдать "оживающие" рекламные плакаты.

Клиенты московского отделения ВТБ скоро смогут ориентироваться по стрелкам в режиме AR (Augmented Reality) через камеру смартфона и наблюдать "оживающие" рекламные плакаты.

Также банк рассматривает возможность внедрить такую технологию в сферу автокредитования. По задумке разработчиков, клиент будет получать исчерпывающую информацию об автомобиле, просто наведя на него камеру, сообщает "Известия".

"AR и VR активно развивается в геймерской среде, и совсем скоро представители поколения, выросшего в Сети, станут активными потребителями финансовых услуг", — объяснили в организации.

Еще несколько банков в России раздумывают над использованием такой инновации. Среди них крымский РНКБ и Новикомбанк. Эксперты, тем не менее, расценили эту технологию скорее как имиджевый шаг, чем маркетинговый.