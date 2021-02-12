Максим Шугалей поделился планами на будущее после освобождения из ливийского плена

Российский социолог Максим Шугалей, возглавивший 9 февраля Фонд защиты национальных ценностей, рассказал в рамках проекта "Своих не бросаем" историю своих злоключений в Ливии.

Российский социолог Максим Шугалей, возглавивший 9 февраля Фонд защиты национальных ценностей, рассказал в рамках проекта "Своих не бросаем" историю своих злоключений в Ливии.

Максим Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном поехал в мае 2019 году в Ливию, чтобы провести там социологическое исследование, и попал в тюрьму, где пробыл до декабря 2020 года. В интервью Марии Бутиной, опубликованном на сайте RT, новый президент ФЗНЦ рассказал о своих злоключениях в Ливии.

Сначала, по его словам, ничто не предвещала беды, а в Триполи можно было увидеть приметы нормальной мирной жизни. Переломным моментом в его судьбе стало интервью с Сейфом аль-Исламом Каддафи — вторым сыном убитого лидера страны Муамара Каддафи. Этого власти не стерпели и заточили Шугалея с Суэйфаном в тюрьму.

"Вообще арест был направлен, наверное, на то, чтобы спровоцировать Россию и втянуть её в этот конфликт", — считает Шугалей.

Он рассказал, что за время заключения он побывал и в одиночных, и в общих камерах, но все эти 18 месяцев были для него и для переводчика временем испытаний. Активность российских дипломатов и поддержка общественности, которая особенно стало активной после выхода фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2" сделали возможным освобождение россиян из ливийской тюрьмы и их возвращение домой.