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1:33   12 Февраля 2021
Армия

РЛС сопроводило 45 иностранных самолетов за неделю у границ России

РЛС сопроводило 45 иностранных самолетов за неделю у границ России

Российские радиолокационные станции (РЛС) сопроводили 45 иностранных летательных аппаратов у границ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Замечены 33 самолета, которые вели разведывательную деятельность. Также было зафиксировано приближение к границам РФ 12 иностранных беспилотников. Об этом пишет газета "Красная звезда".

Российские РЛС контролировали полет зарубежных летательных аппаратов и не допустили нарушения российских границ. Отмечается, что войска в свое расположение получили отремонтированные дивизионные комплекты комплекса "Панцирь-С" и боевые машины десанта БМД-4М.

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#границы #минобороны рф #рлс

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