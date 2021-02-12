Депутат ГД Бальбек заявил, что США больше нечем пугать Россию

Санкции против России существовали всегда, США уже нечем напугать РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Санкции против России существовали всегда, США уже нечем напугать РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера. Американский политик заявлял, что США не отменят санкции, и не признает Крым российским, пока РФ не откажется от своей политики в отношении Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Россия не отдаст Крым, несмотря ни на какие угрозы, и не признает США другом, пока Вашингтон не перестанет вмешиваться во внутренние дела РФ. Депутат назвал заявления из США работой на публику. Россия не нуждается в чьих-либо консультациях по внутригосударственным вопросам, отметил Бальбек.