Лукашевич прокомментировал запрет на показ каналов из России в Латвии

Прекращение трансляций российских каналов является необоснованным действием со стороны правительства Латвии.

Прекращение трансляций российских каналов является необоснованным действием со стороны правительства Латвии.

Вердикт Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии об отключении 16 российских телеканалов на территории страны прокомментировал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. В течение онлайн-заседания совета, дипломат высказался, что на большинстве из них не обнаружил политической окраски.

"Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны", — сообщил Лукшевич.

По его словам, телевизионные каналы и радио Российской Федерации неоднократно подвергались гонениям в Латвии. Необоснованные действия со стороны государства оттесняют русский язык подобным запретом.