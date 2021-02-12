Небензя дал "простой ответ" на заявление Хойсгена об оккупации Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что главный оккупант Украины — сам Киев.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что главный оккупант Украины — сам Киев.

Такое заявление прозвучало в ответ на слова немецкого коллеги Кристофа Хойсгена, который порассуждал на тему, кто кого оккупировал — Украина Россию или наоборот, сообщает ТАСС.

"К сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", — заключил Небензя.

Также постпред отметил, что Киев уже даже не трудится скрывать нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений по Донбассу. О соглашениях напомнил недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который заявил, что Европа и Россия не смогут наладить отношения, пока Москва не выполнит свои обязательства.