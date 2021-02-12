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0:34   12 Февраля 2021
Политика

Небензя дал "простой ответ" на заявление Хойсгена об оккупации Украины

Небензя дал "простой ответ" на заявление Хойсгена об оккупации Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что главный оккупант Украины — сам Киев.

Такое заявление прозвучало в ответ на слова немецкого коллеги Кристофа Хойсгена, который порассуждал на тему, кто кого оккупировал — Украина Россию или наоборот, сообщает ТАСС.

"К сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", — заключил Небензя.

Также постпред отметил, что Киев уже даже не трудится скрывать нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений по Донбассу. О соглашениях напомнил недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который заявил, что Европа и Россия не смогут наладить отношения, пока Москва не выполнит свои обязательства.

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#россия #украина #василий небензя

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