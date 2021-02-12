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0:17   12 Февраля 2021
Политика

Байден признался, что не следит за процессом импичмента Трампу

Байден признался, что не следит за процессом импичмента Трампу

Президент США Джо Байден не следит за процессом по импичменту экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер.

Он отметил, что смотрит только связанные с этой темой новости и не исключил, что в процессе "кто-то может изменить свое мнение". Передает слова политика издание РИА Новости.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался 9 февраля в стенах Сената. Палата представителей 4 января проголосовала за импичмент бывшему американскому лидеру в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранить главу государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

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#дональд трамп #джо байден #импичмент

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