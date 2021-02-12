Байден признался, что не следит за процессом импичмента Трампу

Президент США Джо Байден не следит за процессом по импичменту экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер.

Президент США Джо Байден не следит за процессом по импичменту экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер.

Он отметил, что смотрит только связанные с этой темой новости и не исключил, что в процессе "кто-то может изменить свое мнение". Передает слова политика издание РИА Новости.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался 9 февраля в стенах Сената. Палата представителей 4 января проголосовала за импичмент бывшему американскому лидеру в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранить главу государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.