Черногория готова прививать население российским "Спутником V"

Черногория получила разрешение на поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил местный институт лекарств и медицинских средств.

Черногория получила разрешение на поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил местный институт лекарств и медицинских средств.

Всего за время пандемии в Черногории выявлено более 67 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 в стране умерли более 800 человек. Ранее местные СМИ сообщали о проведении переговоров по поставкам российского "Спутника V".

Российский препарат от коронавирусной инфекции стал первой зарегистрированной вакциной в мире. Вакцинация предполагает два этапа прививок с промежутком 21 день. Уже более 15 стран мира зарегистрировали российскую вакцину.