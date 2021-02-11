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23:59   11 Февраля 2021
Общество

Черногория готова прививать население российским "Спутником V"

Черногория готова прививать население российским "Спутником V"

Черногория получила разрешение на поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил местный институт лекарств и медицинских средств.

Всего за время пандемии в Черногории выявлено более 67 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 в стране умерли более 800 человек. Ранее местные СМИ сообщали о проведении переговоров по поставкам российского "Спутника V".

Российский препарат от коронавирусной инфекции стал первой зарегистрированной вакциной в мире. Вакцинация предполагает два этапа прививок с промежутком 21 день. Уже более 15 стран мира зарегистрировали российскую вакцину.

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#вакцина #пандемия #Черногороия

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