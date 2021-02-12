Корнилов: Украина с 2014 года мечтает спрятаться за спину НАТО

Киев «приглашает» самолеты НАТО проводить военно-воздушные операции в небе над российским Крымом с одной целью – попытаться превратить внутриукраинский конфликт в международный. Но в Альянсе прекрасно понимают эти мотивы украинских провокаторов.

Киев «приглашает» самолеты НАТО проводить военно-воздушные операции в небе над российским Крымом с одной целью – попытаться превратить внутриукраинский конфликт в международный. Но в Альянсе прекрасно понимают эти мотивы украинских провокаторов.

Такое мнение в комментарии RT высказал политолог, журналист и историк Владимир Корнилов.

По его словам, та военная провокация в отношении России, к которой Украина изо всех сил подталкивает Запад, может обернуться тяжелыми последствиями.

«Только так и не иначе можно расценить открытый призыв министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия использовать воздушное пространство Крыма для военных операций натовских самолетов. Об этом он заявил на встрече с заместителем генсека НАТО Патриком Тернером в Брюсселе», — напомнил эксперт.

При этом Корнилов с сожалением отметил, что никто из свидетелей встречи Криклия и Тернера не рассказывает, каким был ответ заместителя генсека НАТО и не покрутил ли он на предложение украинского министра пальцем у виска.

В НАТО, по словам политолога, как нигде знают, какую встречу оказывают российские истребители военным самолетам потенциального противника, пытающимся хотя бы приблизиться к территориальным водам РФ или ее сухопутным границам. И там полностью отдают себе отчет в том, какая реакция последует на вторжение самолетов НАТО в воздушное пространство российского полуострова, что бы на этот счет не говорил Киев.

«Мне интересно в этой связи: а Криклий не рассказал своему брюссельскому собеседнику, как часто украинские военные самолеты пролетают над территорией Крыма с 2014 года? Ну раз уж он это считает "своей" территорией, за которую несет ответственность Киев, зачем тогда звать натовцев, не испробовав сначала самому?», — задается Корнилов ироничным вопросом.

При этом он сам и отвечает, что министр инфраструктуры Украины и сам отлично знает, каким быстрым и жестким будет ответ России на подобную провокацию. И именно поэтому, видимо, в Крыму нет украинских военных, которые уже седьмой год заявляют, что в Донбассе воюют с «российской армией». Однако, если спросить у них, почему же они не идут так же смело отвоевать у России Крым, ответ известен заранее - потому что в Крыму, в отличие от Донбасса, российская армия действительно есть.

«Поэтому мечта украинских властей с 2014 года — спрятаться за натовскую спину и грозить оттуда России. Вспомните хотя бы, как долго Порошенко носился с идеей ввода натовских или хоть каких-нибудь иностранных миротворцев и зачистки мятежной территории под прикрытием западной вооруженной силы, — напомнил Корнилов. — А после сбитого Boeing даже подзуживал власти Нидерландов перебросить в Донбасс голландский спецназ».

И сейчас, продолжая преследовать эту цель, Киев приглашает самолеты НАТО летать над Крымом, рассчитывая, что хватит одной провокации по отношению к западному «миротворцу» или одного сбитого натовского самолета, чтобы конфликт на востоке страны превратился из внутриукраинского в международный.

Однако, заключает политолог, на Украине видимо не понимают, что в НАТО тоже сидят не дураки, и там прекрасно видят, чего добиваются украинские провокаторы.