Погребинский усомнился в реализации решения суда о переименовании проспекта Бандеры

Решение о возвращении проспекту Бандеры, переименованного ранее в честь украинского националиста, прежнего названия – Московский, которое ранее вынес окружной административный суд Киева, скорее всего не выдержит апелляции, а значит не будет реализовано.

Решение о возвращении проспекту Бандеры, переименованного ранее в честь украинского националиста, прежнего названия – Московский, которое ранее вынес окружной административный суд Киева, скорее всего не выдержит апелляции, а значит не будет реализовано.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Думаю, это решение не выдержит апелляции. Просто пока власть не дала команду националистам радикалам, которые бы пришли и начали угрожать судье», — заявил эксперт.

При этом Погребинский напомнил, что в последнее время на Украине имели место несколько случаев, когда суды выносили решение в соответствии с совестью и законом. Каждый из этих исков, подчеркнул политолог, инициировал выдающийся украинский юрист Андрей Портнов.

«Например, именно с его помощью суд вынес вердикт о том, чтобы министерство просвещения исключило из образовательных программ те учебники истории, в которых героизируется Майдан. Есть целый ряд и других таких же решений, но все они ожидают апелляции», — рассказал Погребинский.

Однако, добавил он, скорее всего, ни одно из этих судебных решений не будет реализовано на практике. Просто до сих пор власти не скомандовали националистам и радикалам выйти к суду и начать угрожать судье, но это может произойти, и тогда решение по апелляциям будет вынесено такое, как им нужно.

«Причем если раньше политики сотрудничали с радикалами втихаря, чтобы никто об этом не узнал, то теперь, при (нынешнем президенте Украины Владимире) Зеленском, связь между ними стала совершенно прямой и очевидной», — добавил политолог.

Поэтому, пока суд не приступил к рассмотрению апелляции по решению относительно обратного переименования проспекта Бандеры в Киеве, трудно прогнозировать, будет ли реализована данная инициатива, заключил Михаил Погребинский.