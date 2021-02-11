Собянин считает новую вспышку коронавируса посильной для Москвы

Москва сможет справиться с новой вспышкой коронавируса в городе. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва сможет справиться с новой вспышкой коронавируса в городе. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Динамика по количеству переболевших, а также возможность вакцинироваться, показывает, что в городе улучшается обстановка с заболеваемостью. Мэр столицы выразил надежду, что такая тенденция будет продолжаться и дальше.

Он отметил, что даже новый всплеск не станет критичным. Москва сможет пережить и выйти из пандемии. Жители столицы начнут дальше заниматься привычными делами и вести прежний образ жизни. Такое заявление Собянин сделал в эфире телеканала "Россия-1".