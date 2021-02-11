Боррель назвал условия для налаживания отношений Европы и России

Отношения между ЕС и Россией будут улучшаться только после выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Отношения между ЕС и Россией будут улучшаться только после выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Этот вопрос также обсуждался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС–Украина 11 февраля.

Боррель прилетал в Москву в рамках рабочего визита с 4 по 6 февраля. После встреч глава дипломатии ЕС на подведении итогов заявил, что Евросоюз готов вести диалог с Россией. Однако после окончания деловой поездки Боррель опубликовал статью с критикой высылки троих европейских дипломатов из России.