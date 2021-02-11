Минфин США объявил о введении санкций против Мьянмы

Ограничения Минфина США коснулись ряда физических и юридических лиц Мьянмы. Причиной этому послужила ситуация в стране.

Ограничения Минфина США коснулись ряда физических и юридических лиц Мьянмы. Причиной этому послужила ситуация в стране.

Кроме этого, под санкции попал первый вице-президент Мьин Све и министр обороны Сейн Вин, занимавшие эти должности в свергнутом правительстве.

Введенные ограничения означают, что находящиеся в США активы лиц, которые попали в санкционный список, замораживаются. Также американским компаниям или гражданам запрещается вести бизнес с его фигурантами.

В сообщении Минфина отмечается, что власти могут принять дополнительные меры, если военные Мьянмы не изменят курс. Такое мнение высказала министр финансов США Джанет Йеллен.