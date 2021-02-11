Вашингтон свернул финансирование строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден принял решение завершить один из крупнейших проектов своего предшественника. Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Президент США Джо Байден принял решение завершить один из крупнейших проектов своего предшественника. Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме этого, глава Белого дома отменил режим чрезвычайной ситуации, который действовал там с 2019 года. Об этом сообщает издание РИА Новости. Режим ЧС означал выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в бюджет региона.

Американский лидер отметил, что по его мнению, режим чрезвычайной ситуации на южной границе необоснован. Такое заявление написано в письме, которое было направлено спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.