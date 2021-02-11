Зеленский рассказал о единственно возможном формате обмена пленными в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность какого-либо обмена пленными с ДНР и ЛНР, кроме как "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность какого-либо обмена пленными с ДНР и ЛНР, кроме как "всех на всех".

Предложения об обмене по другой схеме правительство страны воспримет как провокацию, сообщил украинский лидер на канале "Украина 24".

"Мы договорились в декабре об обмене "всех на всех", других форматов обмена мы не знаем", — заявил политик.

Предыдущие обмены проводились по установленному порядку. Люди из перечня подвергались тщательной проверке украинских спецслужб. Теперь же других предложений по поводу обмена Украина "не признает", рассказал политик во время своего визита в ДНР.