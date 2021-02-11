В X5 Retail Group рассказали об отсутствии проблем с поставками бананов

PR-менеджер X5 Retail Group прокомментировала заявления о сокращении поставок бананов в России. Благодаря большому количеству импортеров у ретейлера не возникло нехватки фруктов.

PR-менеджер X5 Retail Group прокомментировала заявления о сокращении поставок бананов в России. Благодаря большому количеству импортеров у ретейлера не возникло нехватки фруктов.

Недавно торговые сети России объявили о проблемах в закупке бананов. Причиной ее появления стал неурожай в Эквадоре, задержки в поставках и высокий спрос на данный фрукт. Сообщается, что это привело к нехватке бананов в магазинах, повышению оптовой цены на 40%.

Согласно информации издания iReactor, PR-менеджер X5 Retail Group Анастасия Дуленкова сообщила о том, что в их компании наблюдаются стабильные поставки бананов. Из-за сотрудничества с большим количеством поставщиков, рост оптовых цен они не замечают. Благодаря развитию инструментов импорта их розничной компании удалось предотвратить появления таких проблем.