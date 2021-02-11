В США обратили внимание на сложности с анализом угроз безопасности из-за "подъема" РФ

Совет генеральных инспекторов США по вопросам добросовестности и эффективности отметил сложность в анализе угрозы безопасности из-за России и Китая.

Совет генеральных инспекторов США по вопросам добросовестности и эффективности отметил сложность в анализе угрозы безопасности из-за России и Китая.

Как отмечается в докладе организации, помимо "подъема Китая и России" проблему в плане анализа угроз безопасности для американских ведомств также представляют Северная Корея и Иран.

По мнению специалистов, развитие технологий существенно изменит способы сбора и анализа данных. Искусственный интеллект, машинное обучение и 5G позволят "злонамеренным государственным или негосударственным субъектам возможность манипулировать информацией и использовать ее в своих целях".

В докладе также указано, что США обязаны заниматься разработкой новых концепций и возможностей для защиты национальных интересов США.

Совет генеральных инспекторов США по вопросам добросовестности и эффективности обратился к Пентагону с призывом приложить все усилия для ускорения процесса разработки, обеспечения безопасности и внедрения новых технологий для противодействия другим странам.