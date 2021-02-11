Приятель сына актрисы Татьяны Яковенко выпал из окна ее квартиры

Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко. Несчастный случай произошел на улице Новый Арбат в Москве.

Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко. Несчастный случай произошел на улице Новый Арбат в Москве.

Парень выпал с четвертого этажа. Прибывшие медики обнаружили пострадавшего без сознания. Мужчину доставили в медицинское учреждение, передает телеканал "360".

Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы. В ночь, когда произошел инцидент, в квартире была вечеринка. Мужчина ушел спать, а спустя время его нашли под окнами дома.

Татьяна Яковенко является заслуженной артисткой России. Она снималась в таких фильмах, как "Жизнь одна", "Кто, если не мы" и "Глаз Божий". Актриса также играла в сериалах "Дело чести", "Вызов" и "Шакал".