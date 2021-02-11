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20:20   11 Февраля 2021
Происшествия

Приятель сына актрисы Татьяны Яковенко выпал из окна ее квартиры

Приятель сына актрисы Татьяны Яковенко выпал из окна ее квартиры

Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко. Несчастный случай произошел на улице Новый Арбат в Москве.

Парень выпал с четвертого этажа. Прибывшие медики обнаружили пострадавшего без сознания. Мужчину доставили в медицинское учреждение, передает телеканал "360".

Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы. В ночь, когда произошел инцидент, в квартире была вечеринка. Мужчина ушел спать, а спустя время его нашли под окнами дома.

Татьяна Яковенко является заслуженной артисткой России. Она снималась в таких фильмах, как "Жизнь одна", "Кто, если не мы" и "Глаз Божий". Актриса также играла в сериалах "Дело чести", "Вызов" и "Шакал".

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