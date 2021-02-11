Специалисты составили топ-5 вредных для смартфона приложений

Эксперты составили список из пяти приложений, которые не только не несут пользы для работы смартфона, но и могут навредить ему.

Эксперты составили список из пяти приложений, которые не только не несут пользы для работы смартфона, но и могут навредить ему.

К вредоносным утилитам специалисты отнесли приложения по определению номера. Подобные сервисы пользуются данными из телефонной книги пользователя, что может привести к использованию персональной информации третьими лицами. Также в этом перечне оказались программы, которые якобы помогут сэкономить заряд батареи устройства. По мнению экспертов, самый безопасный и действительно работающий вариант — включать режим энергосбережения в стандартных настройках гаджета.

Приложения по очищению памяти поставили в один ряд с "улучшаторами" батарей. Как сказано в материале "Российской газеты", сначала они действительно могут помочь освободить место на смартфоне, агрессивно выбрасывая запущенные приложения из памяти, однако затем эффект окажется краткосрочным.

Замыкает перечень вредоносных программ фонарики, которые по мощности не сравнятся с уже встроенными в девайсы, а также сканеры QR-кодов и документов.