Евросоюз показал незаинтересованность в защите Навального

Сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов возмутился итогами встречи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Москве.

Сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов возмутился итогами встречи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Москве.

Милов в новом выпуске "Обнимашек с диктаторами" высказался насчет встречи Борреля и Лаврова, которая ему показалась максимально неудачной и безвольной. Сотруднику ФБК не понравилось бездействие дипломата из ЕС, который не стал обсуждать судьбу блогера Алексея Навального, а также отказался от встречи с его женой Юлией и другими членами команды.

"Боррель приехал и выступил в качестве мебели на пресс-конференции с Лавровым. Не заявил абсолютно ничего жесткого, не стал встречаться ни с Юлией Навальной, и ни с кем-то из представителей реальной оппозиции", — цитирует Милова издание NationNews.

Сторонник Навального с самого начала пытался заверить, что якобы в Евросоюзе все крайне заинтересованы в судьбе блогера. Кроме того, Милов был убежден, что для дипломата статуса Борреля не существует более важных тем для встречи с Лавровым, чем события, связанные с Навальным. По его мнению, встречу нужно было отменить до выхода блогера на свободу, а Борреля во время нее еще и "унизили" чтением "лекции о международном праве".

Таким образом заявления единомышленников Навального о планах действовать на внешнеполитической арене стали комичными. Однако это не мешало Милову в течение всего выпуска упоминать о налаживании диалога с американскими и европейскими "друзьями", уверяя, что те придерживаются мнения о необходимости жестких санкций против России.