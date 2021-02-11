Вещание телеканала BBC World News запретили в КНР

Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News. Информацию об этом сообщили в главного управления радио и телевидения Китая.

Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News. Информацию об этом сообщили в главного управления радио и телевидения Китая.

Причиной стало систематическое нарушение требований к освещению событий и подрыв национальных китайских интересов.

"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать свою работу на территории КНР", — отметили в ведомстве.

Заявка телеканала о продолжении вещания не будет рассмотрена в управлении. Заявление было опубликовано в ночь с 11 на 12 февраля, когда в Китае наступил Новый год.