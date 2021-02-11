Участник телешоу "Замуж за Бузову" попался на многомиллионном мошенничестве

Бывшего участника популярного телешоу "Замуж за Бузову", бизнесмена Евгения Песенникова обвинили в мошенничестве на 18 млн рублей.

Бывшего участника популярного телешоу "Замуж за Бузову", бизнесмена Евгения Песенникова обвинили в мошенничестве на 18 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Песенникова и его подельницы Елены Гребениной. Уже неделю они находятся под домашним арестом. Об афере, которую провернула звезда проекта, рассказала клинический психолог Евгения Береза.

По словам девушки, ей предложили инвестиционную схему, в которую нужно было вложить 18 млн рублей. Потерпевшая передала деньги, однако прибыли так и не получила, как и не увидела больше крупной суммы, которые отдала Песенникову и Гребининой. После этого она обратилась в полицию.