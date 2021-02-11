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20:07   11 Февраля 2021
Происшествия

Участник телешоу "Замуж за Бузову" попался на многомиллионном мошенничестве

Участник телешоу "Замуж за Бузову" попался на многомиллионном мошенничестве

Бывшего участника популярного телешоу "Замуж за Бузову", бизнесмена Евгения Песенникова обвинили в мошенничестве на 18 млн рублей. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Песенникова и его подельницы Елены Гребениной. Уже неделю они находятся под домашним арестом. Об афере, которую провернула звезда проекта, рассказала клинический психолог Евгения Береза.

По словам девушки, ей предложили инвестиционную схему, в которую нужно было вложить 18 млн рублей. Потерпевшая передала деньги, однако прибыли так и не получила, как и не увидела больше крупной суммы, которые отдала Песенникову и Гребининой. После этого она обратилась в полицию.

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#ск #мошенничество #замуж за бузову

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