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19:54   11 Февраля 2021
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась баней на крыше жилого дома в Кемерове

Прокуратура заинтересовалась баней на крыше жилого дома в Кемерове

Прокуратура Кузбасса проверит информацию о частной бане, возведенной на крыше многоквартирного дома.

Надзорное ведомство заинтересовало видео, на котором запечатлена баня, построенная на крыше жилого дома. Прокуратура района организовала проверку соблюдения законов о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и градостроительного законодательства. После проверки специалисты дадут оценку законности функционирования бани.

Указанный объект построили еще в 2020 году на крыше дома на Ленинградском проспекте. На снятых летом кадрах видно, что рядом с домиком находятся кальян и мангал.

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#прокуратура #кузбасс #баня #крыша дома

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