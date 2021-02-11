Прокуратура заинтересовалась баней на крыше жилого дома в Кемерове

Прокуратура Кузбасса проверит информацию о частной бане, возведенной на крыше многоквартирного дома.

Прокуратура Кузбасса проверит информацию о частной бане, возведенной на крыше многоквартирного дома.

Надзорное ведомство заинтересовало видео, на котором запечатлена баня, построенная на крыше жилого дома. Прокуратура района организовала проверку соблюдения законов о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и градостроительного законодательства. После проверки специалисты дадут оценку законности функционирования бани.

Указанный объект построили еще в 2020 году на крыше дома на Ленинградском проспекте. На снятых летом кадрах видно, что рядом с домиком находятся кальян и мангал.