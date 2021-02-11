Следствие предъявило Соболь новое обвинение

Юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища.

Юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища.

Ранее адвокат Соболь Владимир Воронин подтвердил, что юрист "Фонда борьбы с коррупцией" стала обвиняемой по делу о проникновении в квартиру. Согласно версии следствия, сотрудница ФБК пыталась пробраться в жилище тещи "сотрудника ФСБ".

Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу №12002450046000082 (ч. 2 статьи 139 УК РФ), возбужденному по заявлению тещи отравителя Навального Кудрявцева и допросили в качестве обвиняемой. Подробнее в треде: — Соболь Любовь (@SobolLubov) February 11, 2021

Любовь Соболь сама заявила о вторжении во время трансляции в соцсетях в тот же день: она рассказала, что вошла в квартиру вместе с курьером, который принес пиццу.