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19:28   11 Февраля 2021
Общество

Следствие предъявило Соболь новое обвинение

Следствие предъявило Соболь новое обвинение

Юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища.

Ранее адвокат Соболь Владимир Воронин подтвердил, что юрист "Фонда борьбы с коррупцией" стала обвиняемой по делу о проникновении в квартиру. Согласно версии следствия, сотрудница ФБК пыталась пробраться в жилище тещи "сотрудника ФСБ".

Любовь Соболь сама заявила о вторжении во время трансляции в соцсетях в тот же день: она рассказала, что вошла в квартиру вместе с курьером, который принес пиццу.

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#обвинение #фбк #соболь

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