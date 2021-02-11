Францию и Германию назвали соучастниками преступлений против Донбасса

Чрезвычайный и полномочный посол России Василий Небензя назвал Францию и Германию соучастниками преступлений Украины против населения Донбасса.

Чрезвычайный и полномочный посол России Василий Небензя назвал Францию и Германию соучастниками преступлений Украины против населения Донбасса.

Киев также не скрывает упорного нежелания следовать Минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности по случаю шестой годовщины подписания минских договоренностей.

По его словам, Берлин и Париж стали, скорее, соучастниками преступлений украинских властей, а никак не посредниками в мирном разрешении ситуации.