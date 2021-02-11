19:07 11 Февраля 2021Происшествия
Столичный суд избрал меру пресечения подростку за драку с ОМОН
Пресненский суд Москвы запретил ряд действий подростку, ударившему силовиков на незаконной акции, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Пресненский суд Москвы запретил ряд действий подростку, ударившему силовиков на незаконной акции, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Запрет будет действовать до 28 марта 2021 года. Инцидент произошел на несогласованной демонстрации в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.
Молодой человек стал 12-м задержанным и первым подростком, в отношении которого возбуждено уголовное дело. До этого арестовали десять человек, в том числе за нападение на полицейских и атаку на автомобиль ФСБ.