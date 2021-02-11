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19:07   11 Февраля 2021
Происшествия

Столичный суд избрал меру пресечения подростку за драку с ОМОН

Столичный суд избрал меру пресечения подростку за драку с ОМОН

Пресненский суд Москвы запретил ряд действий подростку, ударившему силовиков на незаконной акции, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Запрет будет действовать до 28 марта 2021 года. Инцидент произошел на несогласованной демонстрации в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.

Молодой человек стал 12-м задержанным и первым подростком, в отношении которого возбуждено уголовное дело. До этого арестовали десять человек, в том числе за нападение на полицейских и атаку на автомобиль ФСБ.

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#суд #подросток #незаконная акция

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