Стали известны номинанты на главные награды Берлинского кинофестиваля

Программу основного конкурса 71-го смотра представили организаторы Берлинского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19.

Программу основного конкурса 71-го смотра представили организаторы Берлинского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19.

Организаторы фестиваля распространили пресс-релиз, согласно которому стало известно, какие фильмы будут участвовать в конкурсной программе. Все ленты будут показаны впервые на больших экранах.

"15 фильмов, в том числе две дебютные картины, участвуют в конкурсе за "Золотых" и "Серебряных медведей". Свою продукцию представляют 16 стран", — отметили организаторы Берлинале в 2021 году.

Большинство участников этого года уже дебютировали на фестивале и решили попытать свои силы вновь. Режиссер из Южной Кореи Хон Сан Су, завоевавший в прошлом "Серебряного медведя", представит фильм "Введение". Немец Доминик Граф представит свою картину "Фабиан, или прогулка перед собаками", которая рассказывает о жизни Берлина перед приходом нацистов к власти. Кроме того, в список попали фильмы ирано-французского происхождения "Баллада о белой корове", немецкая картина "По соседству", германо-грузинский фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" и многие другие.

Берлинале в 2021 году пройдет в два этапа. На первом этапе с 1 по 5 марта представители отрасли будут отсматривать программу. Открытые показы для зрителей будут организованы на втором этапе, который пройдет с 9 по 20 июня.