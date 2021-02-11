ОБСЕ: переговоры по урегулированию в Донбассе зашли в тупик

Переговоры в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Переговоры в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом рассказала спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

"К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик", — подчеркнула она.

По ее словам, ОБСЕ приветствует активную деятельность политических советников государств "нормандского формата" по выходу из этого тупика.