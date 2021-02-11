Юшков оценил вероятность жесткого варианта санкций по СП-2
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что прогнозы российской компании «Газпром» насчет строительства «Северного потока — 2» делаются на основе уже существующих ограничений в отношении проекта. Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.
Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию СП-2 может состояться в 2021 году. Об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова. Межотраслевое мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.
«Газпром» собирается ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году:https://t.co/m0Qs5WwgTv pic.twitter.com/DyIIbP4fKH— Известия (@izvestia_ru) February 11, 2021
«Газопровод "Северный поток-2". 2021 год — ввод в эксплуатацию», — указывалось в тексте презентации.
Юшков напомнил, что в настоящее время санкции против газопровода действуют только со стороны США. Однако подобные ограничения не могут остановить строительство проекта, уверен эксперт.
«Сейчас действуют санкции только со стороны Соединенных Штатов. "Газпром" эти санкции намеренно нарушает, идет на то, что суда-трубоукладчики и их непосредственные собственники попадут в черные списки США. Сейчас самое главное – достроить газопровод. Поэтому строительство "Северного потока-2" продолжается. Никаких ограничений со стороны ЕС нет, поэтому проект можно завершить», — сказал Юшков.
Аналитик утверждает, что без дополнительных ограничительных мер трубопровод можно достроить в течение нескольких месяцев — по разным оценкам, через 4-5 месяцев.
«Пара месяцев еще уйдет на пуско-наладочные работы. Получается, что осенью можно будет уже ввести его в эксплуатацию. Из этого и исходит "Газпром", когда прогнозирует сроки запуска», — оценил Юшков.
«Конечно, нет гарантий, что сами европейцы не введут санкции. То есть это, конечно, поле существования рисков. Тем не менее, эти риски не столь велики. То, что сейчас обсуждается в Европе: мол, давайте введем санкции за историю с Навальным, это не тянет на столь жесткую реакцию, как запрет на строительство СП-2 со стороны ЕС. Ведь тогда Россия вынуждена будет отвечать. А Европа не хочет этого обмена ударами. Американцы теоретически могут ввести санкции. Но если они запретят ввод газопровода в эксплуатацию, то это будет огромный удар по американо-европейским отношениям. Поэтому здесь более жесткий вариант санкций возможен, но маловероятен», — подытожил аналитик.
В настоящий момент оператор проекта Nord Stream 2 укладывает участок СП-2 в территориальных водах Дании. Работы на этом участке планируется завершить в апреле. Всего из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
Строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, которое началось в январе, должно завершиться в апреле этого года. Об этом в уведомлении для мореплавателей сообщило Датское морское управление.https://t.co/MpZYFUEN9Q— РБК (@ru_rbc) February 8, 2021
В рамках проекта планируется построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 работы пришлось остановить из-за того, что швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.