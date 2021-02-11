Юшков оценил вероятность жесткого варианта санкций по СП-2

Российская компания «Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока — 2» в 2021 году.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что прогнозы российской компании «Газпром» насчет строительства «Северного потока — 2» делаются на основе уже существующих ограничений в отношении проекта. Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию СП-2 может состояться в 2021 году. Об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова. Межотраслевое мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

«Газпром» собирается ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году:https://t.co/m0Qs5WwgTv pic.twitter.com/DyIIbP4fKH — Известия (@izvestia_ru) February 11, 2021

«Газопровод "Северный поток-2". 2021 год — ввод в эксплуатацию», — указывалось в тексте презентации.

Юшков напомнил, что в настоящее время санкции против газопровода действуют только со стороны США. Однако подобные ограничения не могут остановить строительство проекта, уверен эксперт.

«Сейчас действуют санкции только со стороны Соединенных Штатов. "Газпром" эти санкции намеренно нарушает, идет на то, что суда-трубоукладчики и их непосредственные собственники попадут в черные списки США. Сейчас самое главное – достроить газопровод. Поэтому строительство "Северного потока-2" продолжается. Никаких ограничений со стороны ЕС нет, поэтому проект можно завершить», — сказал Юшков.

Аналитик утверждает, что без дополнительных ограничительных мер трубопровод можно достроить в течение нескольких месяцев — по разным оценкам, через 4-5 месяцев.

«Пара месяцев еще уйдет на пуско-наладочные работы. Получается, что осенью можно будет уже ввести его в эксплуатацию. Из этого и исходит "Газпром", когда прогнозирует сроки запуска», — оценил Юшков.

Оценивая санкционные риски, эксперт полагает, что их вероятность минимальна. Впрочем, Юшков допустил возможности более жесткого сценария развития в отношении СП-2 со стороны США.

«Конечно, нет гарантий, что сами европейцы не введут санкции. То есть это, конечно, поле существования рисков. Тем не менее, эти риски не столь велики. То, что сейчас обсуждается в Европе: мол, давайте введем санкции за историю с Навальным, это не тянет на столь жесткую реакцию, как запрет на строительство СП-2 со стороны ЕС. Ведь тогда Россия вынуждена будет отвечать. А Европа не хочет этого обмена ударами. Американцы теоретически могут ввести санкции. Но если они запретят ввод газопровода в эксплуатацию, то это будет огромный удар по американо-европейским отношениям. Поэтому здесь более жесткий вариант санкций возможен, но маловероятен», — подытожил аналитик.