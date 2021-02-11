Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:14   11 Февраля 2021
Весь мир

Юшков оценил вероятность жесткого варианта санкций по СП-2

Юшков оценил вероятность жесткого варианта санкций по СП-2

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что прогнозы российской компании «Газпром» насчет строительства «Северного потока — 2» делаются на основе уже существующих ограничений в отношении проекта. Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию СП-2 может состояться в 2021 году. Об этом говорится в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова. Межотраслевое мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

«Газопровод "Северный поток-2". 2021 год — ввод в эксплуатацию», — указывалось в тексте презентации.

Юшков напомнил, что в настоящее время санкции против газопровода действуют только со стороны США. Однако подобные ограничения не могут остановить строительство проекта, уверен эксперт.

Юшков оценил вероятность жесткого варианта санкций по СП-2

«Сейчас действуют санкции только со стороны Соединенных Штатов. "Газпром" эти санкции намеренно нарушает, идет на то, что суда-трубоукладчики и их непосредственные собственники попадут в черные списки США. Сейчас самое главное – достроить газопровод. Поэтому строительство "Северного потока-2" продолжается. Никаких ограничений со стороны ЕС нет, поэтому проект можно завершить», — сказал Юшков.

Аналитик утверждает, что без дополнительных ограничительных мер трубопровод можно достроить в течение нескольких месяцев — по разным оценкам, через 4-5 месяцев.

«Пара месяцев еще уйдет на пуско-наладочные работы. Получается, что осенью можно будет уже ввести его в эксплуатацию. Из этого и исходит "Газпром", когда прогнозирует сроки запуска», — оценил Юшков.

Оценивая санкционные риски, эксперт полагает, что их вероятность минимальна. Впрочем, Юшков допустил возможности более жесткого сценария развития в отношении СП-2 со стороны США.

Юшков оценил вероятность жесткого варианта санкций по СП-2

«Конечно, нет гарантий, что сами европейцы не введут санкции. То есть это, конечно, поле существования рисков. Тем не менее, эти риски не столь велики. То, что сейчас обсуждается в Европе: мол, давайте введем санкции за историю с Навальным, это не тянет на столь жесткую реакцию, как запрет на строительство СП-2 со стороны ЕС. Ведь тогда Россия вынуждена будет отвечать. А Европа не хочет этого обмена ударами. Американцы теоретически могут ввести санкции. Но если они запретят ввод газопровода в эксплуатацию, то это будет огромный удар по американо-европейским отношениям. Поэтому здесь более жесткий вариант санкций возможен, но маловероятен», — подытожил аналитик.

В настоящий момент оператор проекта Nord Stream 2 укладывает участок СП-2 в территориальных водах Дании. Работы на этом участке планируется завершить в апреле. Всего из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.

В рамках проекта планируется построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 работы пришлось остановить из-за того, что швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #европа #санкции #строительство #газопровод #северный поток - 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров