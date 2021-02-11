Жилой дом загорелся после взрыва в Колпинском районе Петербурга

Частный жилой дом в Речном переулке Санкт-Петербурга охватило огнем после мощного взрыва. На месте работают экстренные службы.

Частный жилой дом в Речном переулке Санкт-Петербурга охватило огнем после мощного взрыва. На месте работают экстренные службы.

В 17:38 по местному времени в Колпинском районе города загорелся деревянный дом. По данным МЧС, внутри охваченного огнем здания может находиться человек.

Согласно предварительной информации, во время реконструкции дороги на Речном переулке рабочие повредили газовую трубу. Она находится под землей и питает частные дома. Ее повреждение могло стать причиной взрыва.