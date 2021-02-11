Волков признал развал ФБК и назвал его частью долгосрочной стратегии

Координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков после несанкционированных акций и арестов тысяч людей признал развал ФБК (иноагент в РФ).

Координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков после несанкционированных акций и арестов тысяч людей признал развал ФБК (иноагент в РФ).

Об этом он заявил в интервью BBC. Но этот развал Волков считает частью "долгосрочной стратегии" фонда. При этом Волкова не смутило, что многие участники митингов вышли на улицы не для поддержки Навального, а чтобы высказать свою позицию по другим вопросам. Как отмечает Nation News, учитывая отсутствие митингов из-за пандемии, желание людей использовать несанкционированные акции ФБК для выражения своей точки зрения можно понять.

Журналист напомнил Волкову, как тот использовал выражение "бросить в топку".

"Это очень перекликается с упреками Григория Явлинского вам — в том, что вы распоряжаетесь судьбами недовольных с цинизмом каких-то демиургов", — заметил он.

В ответ Волков заявил, что это не так, поэтому ФБК предложил приостановить выступления до весны. Любопытно, что сам он сейчас находится за границей. Из России в Литву соратник Навального сбежал после возбуждения дела об отмывании денег сотрудниками ФБК. То есть сам Волков и его близкие в митингах не участвовали.