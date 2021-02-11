Авиадвигатель ПД-14 станет первым шагом отказа от Boeing и Airbus

Новый российский авиадвигатель ПД-14, предназначенный для отечественного пассажирского лайнера МС-21, представляет собой задел для создания в будущем более мощных установок, которые можно будет устанавливать на тяжелые и дальнемагистральные самолеты.

Новый российский авиационный двигатель ПД-14, предназначенный для отечественного пассажирского лайнера МС-21, представляет собой задел для создания в будущем более мощных установок, которые можно будет устанавливать на тяжелые и дальнемагистральные самолеты.

Об этом в интервью RT рассказали военный эксперт Юрий Кнутов и заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, комментируя новость о том, что Госкорпорация «Ростех» прошла сертификацию Росавиации и может приступать к серийному выпуску ПД-14 – первого со времен распада СССР разработанного в России турбовентиляторного двигателя.

Также сообщается, что двигатель ПД-14 полностью соответствует обновленным требованиям Международной гражданской авиации по выбросам вредных веществ, о чем свидетельствует полученный им сертификат ИКАО.

«Примечательно, что новость о сертификации ПД-14 появилась в День работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. Это своеобразный праздничный подарок от "Ростеха". Для нашей авиационной промышленности, да и для экономики в целом, это очень важное событие», — отметил Владимир Попов.

Также, по его слова, чрезвычайно важным является и то, что российский двигатель соответствует нормам ИКАО, так как в современном мире в случае несоответствия этим нормам просто невозможно работать на авиарынке.

С ним согласился и Юрий Кнутов, который назвал получение сертификата ИКАО важным этапов, позволяющим в дальнейшем экспортировать новые российские двигатели.

«ПД-14 соответствует лучшим стандарта м по выбросам и шумам, с чем в свое время у нас была большая проблема, — напомнил военный эксперт. — Например, Ил-86 — хороший и надёжный самолет, но его нам пришлось снимать с международных перевозок, потому что двигатели не соответствовали по шумам и отчасти по выхлопам тогдашним стандартам».

В случае успешной реализации проекта ПД-14 у России появиться возможность создать целую линейку новых авиадвигателей, добавил Кнутов, отметив, что работы над некоторыми агрегатами уже начались. На основе ПД-14 может быть создан более мощный двигатель, для более крупных лайнеров.

«В частности, для российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929. Так что это очень важная разработка, которая имеет принципиальное значение для прорыва в создании тяжелых дальнемагистральных самолетов», — рассказал Юрий Кнутов.

При этом Владимир Попов для создания ПД-14 российские конструкторы использовали новейшие разработки, поэтому данный двигатель является для отечественного двигателестроения «установкой нового поколения», важность которой трудно переоценить. Особенное, если вспомнит, что Россия уже несколько лет существует в условиях введенных против нее санкций, и неизвестно как долго продлится эта политика ограничений.

Именно из-за разного рода ограничений и запретов, действующих по отношению к России, ей необходимо развивать собственную гражданскую авиацию и особенно авиационную промышленность.

Реализация проектов, подобных ПД-14 и МС-21 обеспечит России транспортную безопасность, а значит и независимость транспортной системы страны подчеркнул Владимир Попов.

«Это независимость транспортной системы государства. Мы потихоньку сможем отказываться от использования самолётов Boeing и Airbus, полагаясь главным образом на свои силы, как это было во времена Советского Союза», — считает эксперт.

Тем более, добавил он в заключение, у России для этого есть все необходимое – и производственные мощности, и технические возможности и инженерно-конструкторские кадры. Однако расслабляться на этом не следует, так как предстоит еще очень многое сделать для достижения поставленных целей.