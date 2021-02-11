Максим Топилин может уйти с должности главы Пенсионного фонда России

Источник в правительстве сообщает о том, что глава Пенсионного фонда России еще в среду покинул свой пост, но преемника пока не назвал.

Источник в правительстве сообщает о том, что глава Пенсионного фонда России еще в среду покинул свой пост, но преемника пока не назвал.

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свой пост. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве. Однако официального подтверждения информации еще нет. Согласно данным издания, он ушел с должности в среду, 10 февраля, но имя того, кто займет пост, еще не озвучил. Один из инсайдеров уточнил, что причина может быть связана с объединением социальных внебюджетных фондов.

Максим Топилин занимал пост главы Пенсионного фонда России с января 2020 года. До этого с 2012 года он был министром труда и защиты.